Алексей Хмыров: почти два миллиона птиц живут в личном подсобном хозяйстве в Белгородской области

15:08

Об эпизоотической обстановке в регионе рассказал сегодня, 26 января, на пресс-конференции в «Интерфаксе» начальник управления ветеринарии Белгородской области и главный ветеринарный врач региона Алексей Хмыров.

2016 год был очень сложный для ветеринарной службы Российской Федерации, потому что на территории России были зарегистрированы вспышки птичьего гриппа в Калмыкии, Краснодарском крае, Астраханской и Ростовской областях. Что касается Астраханской и Ростовской областей – это очень печально, потому что там были вовлечены в эпизоотический процесс две крупные птицефабрики, на которых содержалось несколько десятков тысяч голов птицы, поэтому все силы ветеринарной службы были направлены на то, чтобы эту птицу уничтожить и предотвратить развитие этого заболевания. Алексей Хмыров

начальник управления ветеринарии Белгородской области и главный ветеринарный врач области

В этом году уже было зарегистрировано две вспышки птичьего гриппа: в Воронежской области, в зоопарке имени Попова, и в Краснодарском крае – в прудах водоканала.

На территории Белгородской области ни в прошлом, ни в текущем году не было зарегистрировано вспышки птичьего гриппа. Для этого был предпринят комплекс мер: на границе с южным федеральным округом и Курской областью ежедневно и круглосуточно работают шесть полицейских ветеринарных постов. Они проверяют весь транспорт, который проходит через границу региона, и дезинфицируют его, в некоторых случаях возвращают в регион, откуда прибыло транспортное средство. Так, в прошлом году было остановлено 90 тыс. автомобилей, из них 80 тыс. было продезинфицировано, а 50 транспортных средств возвращены.

На территории области работают девять крупных предприятий, 90 площадок практически во всех районах области. Среднемесячная посадка на выращивание птицы на крупных девяти предприятиях – порядка 52 миллионов голов. Алексей Хмыров

начальник управления ветеринарии Белгородской области и главный ветеринарный врач области

Все предприятия Белгородской области этого сегмента закрытого типа, то есть попасть постороннему человеку на его территорию крайне затруднительно.

Среди профилактических мер – плановая вакцинация против основных заболеваний, кормление птиц гранулированным кормом, который обрабатывается при температуре 80-90°.

Вспышки заболеваний у нас не регистрируются, но профилактировать их нужно, нам нужно сохранить поголовье. Алексей Хмыров

начальник управления ветеринарии Белгородской области и главный ветеринарный врач области

Что касается вакцинации против птичьего гриппа, то на открытых площадках – в четырёх зоопарках области: Белгородском и Старооскольском зоопарках и частных зоопарках в Грайвороне и в Борисовском районе было привито около 2,5 тыс. голов птиц. Для этого управление ветеринарии Белгородской области закупило 5000 вакцин и передало на районные станции по борьбе с болезнями животных.

На предприятиях региона, то есть закрытых площадках, процедура вакцинация против птичьего гриппа не проходит, так как нет оснований для этого.

Ведомство рекомендует крестьянско-фермерским хозяйствам региона перевести птицу в закрытый режим, тем более что погодные условия рекомендуют это сделать, кормить пернатых кормами, которые прошли термическую обработку, и не допускать посторонних людей к птицам. Такие меры помогут обезопасить здоровье птиц и людей.

По информации главного ветеринарного врача Белгородской области, в регионе в личном подсобном хозяйстве живут 1,7 млн птиц.