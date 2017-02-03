Александр Верзун покинул пост главы администрации Грайворонского района Белгородской области

17:27

Александр Верзун уволился по собственному желанию 30 января.

Исполняющим обязанности руководителя района в настоящее время является Анатолий Бляшенко.

По словам руководителя аппарата главы администрации Евгении Адаменко, Александр Верзун сложил полномочия из-за перехода на новую работу.

В настоящее время проходит конкурс на должность нового главы, который завершится 10 марта 2017 года.

Напомним, Александр Верзун был бессменным главой администрации Грайворонского района с сентября 2013 года.