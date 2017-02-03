Александр Беглов: Колхоз имени В. Я. Горина – пример того, как должны жить колхозники

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Такой вывод сделал полномочный представитель президента России в ЦФО после рабочей поездки в село Бессоновка Белгородской области.

2 февраля полпред президента России в Центральном федеральном округе Александр Беглов и губернатор Белгородской области Евгений Савченко посетили ряд предприятий и объекты социальной инфраструктуры региона, в том числе они побывали в селе Бессоновка Белгородского района.

Первым пунктом остановки в селе стал отреставрированный Дом молодёжи. Он был построен в 1980 году тогда ещё в колхозе имени Фрунзе. В 2015 году он открылся после капитальной реконструкции. В сельском культурно-развлекательном комплексе появились зал бракосочетаний, мини-кинотеатр на 30 мест, рестораны эконом- и премиум-классов, кафе-кулинария, семь гостиничных номеров, спорт-бар на 30 посадочных мест, салон красоты и помещение для размещения цветочного магазина. Сегодня там работают 30 сотрудников.



Затем Александр Беглов и Евгений Савченко возложили цветы к бюсту В. Я. Горина и к могилам В. Я. Горина и Е. П. Гориной, после чего они отправились в детский сад № 31 села Бессоновка.

Детский сад был построен в 1983 году и тогда функционировал в режиме присмотра и ухода за детьми, в 2014 пережил капитальный ремонт и вновь принял маленьких мальчиков и девочек. Он рассчитан на 317 мест. В нём работают 10 групп, одна из которых логопедическая для детей с ограниченными возможностями здоровья.

Если говорить о детских садах, то даже если они поострены 20-30 лет назад, они прошли реконструкцию, в них тепло и уютно. Дети получают достойное воспитание. Александр Беглов

полномочный представитель президента России в ЦФО

В завершение посещения детского сада Александр Беглов подарил заведующей Светлане Манаевой сертификат на приобретение спортивного оборудования для дошкольного учреждения.

Важный момент – указы президента России по повышению жизни населения. Колхоз (имени В. Я. Горина – Прим. ред.) выжил ещё с тех времён. Мы увидели, как вообще-то должны жить колхозники, когда есть прекрасный клуб, спортивные сооружения, благоустройство и главное – работа и достойная заработная плата. Вдобавок есть обеспечение жильём и субсидирование ставки на получение жилья. Александр Беглов

полномочный представитель президента России в ЦФО

Таким образом, по мнению Александра Беглова, в Белгородской области эффективно реализуются майские указы президента России.

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