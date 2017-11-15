Александр Гнедых отправлен в отставку

20:04

Такое решение принято большинством голосов на сегодняшнем заседании Совета депутатов Старооскольского городского округа.

В своём решении избранные народом депутаты опираются на федеральное законодательство об общих принципах организации местного самоуправления в РФ (ФЗ № 131). Ранее они дважды подряд дали неудовлетворительную оценку главе администрации, что в соответствии со статьёй 74.1 указанного закона является основанием для его удаления в отставку.

Первый «неуд» Александр Гнедых получил в июне после доклада об итогах работы за 2016 год. Горсовет предъявил мэру перечень претензий из 57 пунктов, указывающих на нарушения в работе администрации. Срок для ответа был дан до сентября.

Из 57 сформулированных горсоветом вопросов градоначальник ответил только на 29, на 16 дал неполный ответ. К претензиям по поводу плохих дорог добавились неэффективная работа с инвесторами, непрозрачное ценообразование при предоставлении застройщикам земель под жилые дома, неэффективное распоряжение муниципальным имуществом, в том числе землёй. Особое внимание заострили на сносе здания постройки 1904 года на Комсомольской, 56.

Эти же претензии озвучили и на сегодняшнем заседании горсовета.

Право высказаться на замечания предоставили главе округа Александру Гнедых. Он попытался донести до собравшихся своё видение сложившейся ситуации. Выступление было разделено на две части: причины и следствия. В своём обращении мэр подчеркнул, что единственным документом, которым он руководствуется в своей деятельности как градоначальник, является Устав Старооскольского городского округа и Конституция РФ.

Местное самоуправление решается гражданами путём референдума и путём прямого волеизъявления через выборные органы местного самоуправления. А вы, депутаты, не относитесь к органам местного самоуправления, вы относитесь к представительному органу. И не забывайте, что в 2007 году на старооскольской земле на референдуме проголосовали, как они будут выбирать главу – путём прямого волеизъявления на открытых выборах. И кто дал право депутатам облдумы отменять референдум, который не имел срока давности? Александр Гнедых

Дали высказаться и депутатам от парламентских партий. Анатолий Кондауров, представитель «Российской партии пенсионеров за социальную справедливость», отметил процессуальные нарушения со стороны председателя Горсовета, так как даже по нормам 131-го закона удаление в отставку возможно только после двух рассмотренных обращений депутатов. Первое – в конце октября – Совет депутатов не рассмотрел, так как Александр Гнедых находился в отпуске. Повторное можно вносить через два месяца – 26 декабря, подчеркнул спикер.

После длительных обсуждений большинством голосов депутаты горсовета проголосовали за удаление в отставку главы администрации округа.

Александр Гнедых уверен, что оснований для его отставки нет, а за инициативой депутатов стоят влиятельные бизнесмены.

Я считаю эти действия депутатов ненормативными, непроцессуальными. Я буду бороться за справедливость, за законность путём обжалования решения, если оно будет принято, в суде. И дойду, если такое потребуется, до Верховного суда РФ. Александр Гнедых

Ненормативность принятого решения, по мнению Александра Гнедых, в том, что оно идёт вразрез Уставу Старооскольского городского округа.

В частности, в статье 19 Устава (голосование по отзыву главы администрации городского округа) указано, что полномочия главы досрочно могут быть прекращены только в двух случаях. Первое – если за отставку проголосуют более 50% избирателей, второе – в случае установленных судом противоправных решений или действий (бездействия), нарушающих Конституцию РФ, федеральные законы, Устав и законы Белгородской области, Устав Старооскольского городского округа.

Напомним, главу администрации Старого Оскола выбрали в единый день голосования 8 сентября 2013 года. В то время исполняющий обязанности мэра Александр Гнедых победил, набрав 69,25 процента голосов избирателей.