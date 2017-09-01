Активисты ОНФ ликвидировали 38 свалок в Белгородской области

16:30

Рейды проводятся в рамках реализации проекта Общероссийского народного фронта (ОНФ) «Генеральная уборка».

Белгородские активисты ОНФ устранили очередной мусорный очаг, на этот раз на юго-западной окраине Белгорода. Проблему обнаружили благодаря сайту kartasvalok.ru, на котором активные горожане отмечают наиболее крупные свалки.

Среди мусора были обнаружены стёкла, пластик, гипсокартон, автомобильные покрышки и многое другое. В результате обращения активистов к местным властям свалка была ликвидирована, а проезд на территорию ограждён, сообщает пресс-служба Общероссийского народного фронта.

Позже по улице Фестивальной на участке протяжённостью в 2 км нашли другие стихийные очаги свалок. Несмотря на наличие информационных табличек о недопустимости выброса мусора, на местах пересечения лесополосы и грунтовой дороги жители продолжают выбрасывать отходы. Активисты ОНФ зафиксировали обнаруженный очаг на карте свалок Белгородской области, чтобы впоследствии направить обращение в надзорные органы и добиться ликвидации мусора.

Региональное отделение ОНФ напоминает, что принять участие в устранении экологических нарушений может каждый. Для этого необходимо на сайте «Интерактивная карта свалок» отметить координаты обнаруженного мусорного очага и разместить фото- или видеоматериалы.

Фото регионального отделения ОНФ