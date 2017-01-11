Афанасьевская средняя школа Алексеевского района стала лучшей в Белгородской области

14:15

Она признана абсолютным победителем областного конкурса профессионального мастерства «Школа года – 2016».

В региональном конкурсе профмастерства «Школа года – 2016» участвовали 22 учреждения из 19 муниципалитетов. В итоге был определён абсолютный победитель, а также пять победителей и пять лауреатов в номинациях.

Абсолютным победителем стала Афанасьевская средняя общеобразовательная школа Алексеевского района (директор Николай Сапелкин).

В номинации «Школа патриотов Отечества» лучшей признана средняя школа № 19 – корпус кадет «Виктория» Старооскольского городского округа (директор Елена Иванова).

В номинации «Школа – пространство выбора» победила Верхопенская средняя общеобразовательная школа им. М. Р. Абросимова Ивнянского района (директор Татьяна Билецкая).

В номинации «Школа новых технологий» победителем стал Лицей № 10 из Белгорода (директор Лариса Стебловская).

Главный приз в номинации «Школа самовыражения, саморазвития и самореализации» взяла средняя общеобразовательная школа № 13 с углублённым изучением отдельных предметов города Губкина (директор Татьяна Солдатова)

В номинации «Школа социального партнёрства» лучшей стала средняя общеобразовательная школа № 1 с углублённым изучением отдельных предметов г. Нового Оскола (директор Ирина Дудникова).

Среди лауреатов – средняя школа № 1 Строителя Яковлевского района, школа села Ездочное Чернянского района, Ракитянская средняя школа № 2 имени А. И. Цыбулёва Ракитянского района, Рождественская средняя школа Валуйского района и Мелиховская средняя школа Корочанского района.

Абсолютный победитель получил 380 тыс. рублей, победители – денежные премии по 120 тыс. рублей, а также дипломы департамента образования Белгородской области и Белгородской региональной организации профсоюза работников народного образования и науки Российской Федерации.

Деньги уже перечислены на лицевые счета победителей, сообщили в департаменте образования Белгородской области.