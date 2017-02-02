Администрацию Старооскольского горокруга Белгородской области оштрафовали за снос жилого дома

14:14

Здание на улице Комсомольской было построено в XVIII веке и представляло историко-культурную ценность.

Как сообщает пресс-служба Старооскольского городского суда, постановлением главы округа в 2014 году жилой дом был признан аварийным. Все жилые помещения в рамках реализации программы переселения граждан из аварийного жилищного фонда в 2013-2015 годах были изъяты в муниципальную собственность горокруга, а жильцам дома было предоставлено другое жильё. Здание подлежало сносу.

Но в мае 2016 года староосколец обратился в управление государственной охраны объектов культурного наследия Белгородской области с заявлением включить дом на улице Комсомольской в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов РФ.

На основании данного заявления управление направило в адрес администрации Старооскольского городского округа уведомление о том, что проводятся работы по определению историко-культурной ценности здания и необходимо обеспечить его сохранность до вынесения решения.

Но несмотря на это, в период проведения исследования был осуществлён демонтаж объекта, что зафиксировало управление государственной охраны объектов культурного наследия Белгородской области в июне 2016 года.

По заключению государственного эксперта РФ по проведению историко-культурной экспертизы, в градостроительном аспекте дом представлял элемент фоновой застройки городского квартала, сформированного в XVIII веке в историческом центре города. В архитектурном отношении он являлся оригинальным образцом жилого дома, построенного в эпоху эклектики в кирпичном стиле с помощью архитектурных элементов, заимствованных из русской архитектуры и классицизма. Таким образом, здание представляло ценный в градостроительном отношении объект городской застройки исторического центра Старого Оскола, однако в связи с его разрушением дом перестал представлять историко-культурную ценность.

В августе 2016 года по факту сноса здания управление в отношении администрации округа составило протокол об административном правонарушении.

Старооскольский городской суд признал виновной администрацию городского округа по ст. 7.14.2 КоАП РФ «Неисполнение обязанности по приостановлению работ в случае обнаружения объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия в соответствии с законодательством об охране объектов культурного наследия» и назначил наказание в виде штрафа в 350 тыс. рублей в доход государства.

Администрация обжаловала решение местного суда, но Белгородский областной суд признал постановление законным и обоснованным. Постановление Старооскольского городского суда вступило в законную силу.