Администрация Белгородского района в два раза занизила цену аварийного жилья в Октябрьском

10:21

Жителям аварийного дома в посёлке Октябрьский предложили переехать в дом в посёлке Репное. Дело закончилось в суде.

В 2014 году многоквартирный жилой дом в посёлке Октябрьский был признан аварийным. Он подлежал сносу, а его жильцы – переселению. Администрация Белгородского района составила списки на заселение жильцов в дом в посёлке Репное, но некоторые из них отказались переезжать в другой посёлок. Администрация района обратилась в суд.

Она подала иск об изъятии жилья у собственников для муниципальных нужд. Предполагалось, что выкуп пройдёт по указанной администрацией цене.

Но и собственники аварийного жилья подали встречные иски. Они были не согласны с выкупной ценой и местом переселения. По мнению жильцов, место переселения необходимо было согласовать с ними заранее.

В результате Белгородский район суд признал незаконным распоряжение администрации в части заселения жильцов в п. Репное: предоставление нового жилья взамен изымаемого допускается только по соглашению с собственником. Такой договорённости не было.

Кроме того, суд постановил, что выкуп аварийного жилья будет произведён согласно отчёту об оценке, который представили собственники. Эта сумма превысила оценку администрации в два раза. Районная администрация не учитывала стоимость коридоров, балконов, кладовых, подсобных помещений, лестничных площадок, сараев, земельного участка, сообщили в пресс-службе Белгородского районного суда.