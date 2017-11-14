Администрация Белгородского района возместит аварийщикам расходы на ремонт нового жилья

20:19

В ходе программы переселения из аварийного фонда нескольким жителям посёлка Разумное дали жильё, не соответствующее СанПиН и техническим требованиям: в новых домах протекает крыша, неправильно функционирует дымоход, замыкает электропроводка, и нет света в ванных комнатах.

Четверо новосёлов решили через суд взыскать с администрации Белгородского района стоимость будущих ремонтных работ.

Строительно-техническая экспертиза, назначенная судом, подтвердила строительные дефекты, большинство из которых возникли по вине строителей, выполнивших работы с нарушением технологий и проектных документов. Эксперты оценили стоимость исправления строительного брака в 193-297 тысяч рублей.

Согласно закону, граждане при переезде из аварийного фонда должны были получить благоустроенное (учитывая общие условия в населённом пункте), соответствующее санитарным и техническим требования и равнозначное по метражу жильё.

Так как аварийщики заключили соглашение о предоставлении жилья с районной администрацией, суд решил, что она должна возместить расходы на исправление недоработок строителей.

В суде представители администрации не оспаривали наличие дефектов, но не согласились с объёмом работ. Чиновники также сообщили, что жильцы сами сделали к домам пристрои, и поэтому недопустимо принимать решение в отношении реконструированных зданий. Однако суд решил, что это несущественно, а объём работ подтвердили эксперты.

Судебная коллегия по гражданским делам оставила три предыдущие решения суда без изменения, отклонив апелляции ответчика (одну из них администрация отозвала), сообщает пресс-служба Белгородского областного суда.