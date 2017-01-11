922 пожара в 2016 году в Белгородской области унесли 75 жизней

17:01

Травмы получили 39 человек.

Итоги 12 месяцев прошлого года подвело ГУ МЧС России по Белгородской области. Ведомство обращает внимание, что чаще всего возгорания происходили из-за нарушения правил устройства и эксплуатации электрооборудования. По этой причине было зафиксировано 327 пожаров (35,4 %), в которых погибли 17 человек (23 %) и 8 травмированы (20,5 %).

В 19:38 10 января 2017 года, по предварительной версии, из-за нарушения правил эксплуатации бытовых электроприборов произошёл пожар в магазине «Корона», расположенном на территории центрального рынка в посёлке Ивня Белгородской области. В результате происшествия в торговом зале на площади 2 кв. м повреждено торговое оборудование, а также полностью закопчены стены и потолок. Размер причинённого ущерба устанавливается.

В ликвидации пожара, который был полностью потушен за 17 минут, принимали участие дежурные караулы трёх пожарно-спасательных частей и добровольная пожарная команда.