825 детских оздоровительных лагерей будет работать в Белгородской области летом

13:53

Всего в этом году на территории региона и за его пределами запланирован отдых 83,5 тысяч школьников.

В этом году в Белгородской области будет работать четыре санаторно-оздоровительных учреждения круглогодичного действия («Дубравушка» в Корочанском районе, «Первое Мая» в Шебекинском районе, «Красная Поляна» в Валуйском районе и «КМА-руда» в Губкинском городском округе) и 19 загородных оздоровительных учреждений стационарного типа.

На базе образовательных учреждений области будет организовано 503 лагеря и на базе школ – ещё 279 лагерей труда и отдыха с дневным пребыванием детей. Запланировано также открытие 20 палаточных лагерей военно-спортивной и туристско-краеведческой направленностей.

Как сообщает региональный департамент образования, этим летом в области и за её пределами планируется оздоровить около 83,5 тыс. школьников до 18 лет. 1,7 тыс. детей будут отдыхать в санаторно-оздоровительных учреждениях круглогодичного действия, 56,2 тыс. детей – в лагерях с дневным пребыванием детей.

10,3 тыс. детей и подростков ждёт отдых в лагерях труда и отдыха, 2,3 тыс. детей – в палаточных лагерях.

Почти 1 тыс. детей, включая 700 детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, посетят оздоровительные лагеря на побережье Азовского и Чёрного морей.

Все планируемые лагеря уже готовы принять детей на отдых и оздоровление.