74-ю годовщину освобождения от фашистов отметили жители Старого Оскола Белгородской области
Торжественные мероприятия 5 февраля власти организовали сразу в трёх местах.
Наиболее массовым стал митинг на площади Победы. Глава Старооскольского городского округа Александр Гнедых напомнил землякам, что за освобождение города Красной армии пришлось заплатить большую цену – тогда в боях она потеряла свыше 7000 солдат и офицеров.
Почётный гражданин Старого Оскола Иван Гусаров поздравил горожан с праздником, пожелал им мира и добра.
Участники торжества минутой молчания почтили память погибших и возложили цветы к стеле «Старый Оскол – город воинской славы», сообщает пресс-служба администрации Старооскольского городского округа.
Фото пресс-службы администрации Старооскольского городского округа