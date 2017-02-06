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74-ю годовщину освобождения от фашистов отметили жители Старого Оскола Белгородской области

15:48
06 Февраля 2017
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Торжественные мероприятия 5 февраля власти организовали сразу в трёх местах. 

Наиболее массовым стал митинг на площади Победы. Глава Старооскольского городского округа Александр Гнедых напомнил землякам, что за освобождение города Красной армии пришлось заплатить большую цену – тогда в боях она потеряла свыше 7000 солдат и офицеров.

Почётный гражданин Старого Оскола Иван Гусаров поздравил горожан с праздником, пожелал им мира и добра.

Участники торжества минутой молчания почтили память погибших и возложили цветы к стеле «Старый Оскол – город воинской славы», сообщает пресс-служба администрации Старооскольского городского округа.

Фото пресс-службы администрации Старооскольского городского округа

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