В области:

711 выпускников девятых и одиннадцатых классов сдадут ЕГЭ и ОГЭ в сентябре

11:20
06 Сентября 2017
145
0

В начале учебного года традиционно отведены дополнительные сроки для сдачи единых госэкзаменов.

В дополнительный период ЕГЭ сдадут по двум обязательным предметам: русскому языку и математике. Это касается тех выпускников школ, кто не прошёл государственную итоговую аттестацию после 11 класса или получил неудовлетворительный результат по одному или обоим обязательным предметам. 

Так, 5 сентября состоялся ЕГЭ по русскому языку, 8 сентября состоится ЕГЭ по математике базового уровня. Резервный день по этим двум дисциплинам назначен на 16 сентября.

В Белгородской области ЕГЭ в сентябре будут сдавать 74 человека. Причём, по данным департамента образования Белгородской области, подавляющее большинство будет писать именно математику. Для сдачи госэкзамена организован один пункт проведения ЕГЭ на базе школы № 39 Белгорода.

Кроме этого, 637 выпускников девятых классов в области  пройдут государственную итоговую аттестацию в форме ОГЭ в сентябре. 5 сентября проведён экзамен по русскому языку. Математику девятиклассники сдадут 8 сентября. Литературу, историю, биологию и физику – 11 сентября. Обществознание, химию, информатику и ИКТ, географию – 13 сентября, а иностранный язык – 15 сентября.

В регионе будет действовать 22 пункта проведения экзаменов, в том числе один на дому для участника с ограниченными возможностями здоровья.

С подробным расписанием ЕГЭ и ОГЭ можно ознакомиться здесь.


Читайте нас в Telegram
Возврат к ленте новостей
Чтобы оставить комментарий вам нужно авторизоваться

По теме:

13 Июля 2017
31 стобалльник Белгородской области получит единовременную премию в размере 50 тысяч рублей
13 Апреля 2017
Ореховая аллея стобалльников заложена в Белгороде
13 Апреля 2017
Клуб стобалльников по ЕГЭ появится в Белгороде
09 Февраля 2017
ЕГЭ для родителей: психологическая подготовка семей к Единому госэкзамену


Найдена опечатка в статье

 



Популярное:

9715
В Белгородской области разрешили регистрировать браки в парках
9270
На организатора автокинотеатра в Старом Осколе завели уголовное дело
8479
Ушёл из жизни депутат Белгородской областной Думы Александр Тарасов
8416
Нового начальника Управления МВД России по Белгородской области представили личному составу
7399
Крупное производство творожных сыров открылось в Белгородской области
Бел.Ру Онлайн
Rambler's Top100 Service Яндекс цитирования Яндекс.Метрика