711 выпускников девятых и одиннадцатых классов сдадут ЕГЭ и ОГЭ в сентябре

11:20

В начале учебного года традиционно отведены дополнительные сроки для сдачи единых госэкзаменов.

В дополнительный период ЕГЭ сдадут по двум обязательным предметам: русскому языку и математике. Это касается тех выпускников школ, кто не прошёл государственную итоговую аттестацию после 11 класса или получил неудовлетворительный результат по одному или обоим обязательным предметам.

Так, 5 сентября состоялся ЕГЭ по русскому языку, 8 сентября состоится ЕГЭ по математике базового уровня. Резервный день по этим двум дисциплинам назначен на 16 сентября.

В Белгородской области ЕГЭ в сентябре будут сдавать 74 человека. Причём, по данным департамента образования Белгородской области, подавляющее большинство будет писать именно математику. Для сдачи госэкзамена организован один пункт проведения ЕГЭ на базе школы № 39 Белгорода.

Кроме этого, 637 выпускников девятых классов в области пройдут государственную итоговую аттестацию в форме ОГЭ в сентябре. 5 сентября проведён экзамен по русскому языку. Математику девятиклассники сдадут 8 сентября. Литературу, историю, биологию и физику – 11 сентября. Обществознание, химию, информатику и ИКТ, географию – 13 сентября, а иностранный язык – 15 сентября.

В регионе будет действовать 22 пункта проведения экзаменов, в том числе один на дому для участника с ограниченными возможностями здоровья.

С подробным расписанием ЕГЭ и ОГЭ можно ознакомиться здесь.