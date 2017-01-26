Семь случаев антисанитарного содержания свиней зафиксировано в Белгородской области

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Животные жили в подвалах частных домов и земляных ямах в собственных отходах и не видели солнечного света.

Об этом на пресс-конференции 26 января рассказал начальник управления ветеринарии Белгородской области и главный ветеринарный врач региона Алексей Хмыров.

По его словам, если человек хочет держать свиней, он должен соблюдать третий уровень биологической защиты. Для животных должно быть построено отдельное помещение, посторонним людям должен быть запрещён вход в него. При этом свиньи должны питаться только комбикормом, то есть животным запрещено давать отходы пищеблоков. Эти правила прописаны в приказе Министерства сельского хозяйства «Об утверждении ветеринарных правил содержания свиней в целях их воспроизводства, выращивания и реализации».

Экономика не позволит человеку держать этого поросёнка. Он должен купить его на рынке в другом регионе за 3-4 тысячи рублей. Этот поросёнок должен жить в отдельном помещении. Хозяин должен каждый раз проходить санацию перед заходом в помещение к поросёнку. А кормить его надо комбикормом, один килограмм которого стоит 35-40 рублей. Алексей Хмыров

начальник управления ветеринарии Белгородской области и главный ветеринарный врачБелгородской области

По словам главного врача, на 1 кг прироста поросёнка необходимо 4 кг корма, то есть себестоимость одного килограмма мяса будет превышать 100 рублей.

Рынок Белгородской области позволяет говорить о том, что на территории региона есть несколько предприятий, которые осуществляют выращивание свинины по старой технологии: «Возрождение», колхоз имени Горина. Такие поросята растут медленнее, чем те, которых взращивают по современным технологиям. Алексей Хмыров

начальник управления ветеринарии Белгородской области и главный ветеринарный врач Белгородской области

По логике высказывания ветеринарного главврача, проще купить качественное мясо в магазинах и на рынках региона, чем обеспечивать комфортное и безопасное существование животного. Лучший способ выращивания свиней – это санитарные условия, которые могут обеспечить крупные и средние предприятия. Кроме того, человек, покупающий свинину, должен быть уверен, что продукт безопасен.

В прошлом году управление ветеринарии выявило 10 фактов нелегального содержания свиней. Они росли в антисанитарных условиях: в подвалах частных домов и ямах. Алексей Хмыров сообщил о том, что информацию об этом его ведомство передаст в прокуратуру. Это будет сделано для того, чтобы «издевательства над животными прекратились».

Это ужасные санитарные условия существования поросёнка: без света, без воды. Только правильное санитарное содержание даст качественную свинину и качественное мясо. К тому же при возникновении заболевания никто не отменяет ответственность за разнос инфекции на территории сельского поселения либо района, области. Алексей Хмыров

начальник управления ветеринарии Белгородской области и главный ветеринарный врач Белгородской области

За незаконное предпринимательство российским законодательством предусмотрен административный штраф в размере от 500 рублей до 5 тыс. рублей.

При выявлении тех животных, которые находятся в антисанитарных условиях, сотрудники ветеринарного управления будут проводить дезинфекцию помещений, сооружений, транспорта. Это также повлечёт материальные издержки для горе-предпринимателя.