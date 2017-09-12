598 предупредительных аншлагов установили на въездах в леса в Белгородской области

13:35

В регионе в 2017 году не было лесных пожаров, зато горели трава, камыш и мусор.

Чаще всего возгорания происходили в Белгороде и Белгородском районе. В этом году загорания травы начались уже в марте. На конец августа зафиксировано 370 случаев, что на 7% больше, чем на эту же дату 2016 года.

За пал травы и нарушения требований пожарной безопасности заведено 287 административных дел на общую сумму 143,5 тыс. рублей.

Начальник управления надзорной деятельности и профилактической работы МЧС Белгородской области Алексей Гусев рассказал, что на въездах в леса установлено 637 шлагбаумов и 598 предупредительных аншлагов. Наземное патрулирование ведут более 100 оперативных групп, работают 36 онлайн-камер в пожароопасных районах, проводится космический мониторинг лесопожарной обстановки.

Обеспечивают пожарную безопасность в регионе почти 12 тысяч специалистов и более двух тысяч единиц техники и оборудования.