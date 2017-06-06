56 оборудованных пляжей будут работать в купальный сезон в Белгородской области

16:49

Об этом шла речь на пресс-конференции в МЧС России по Белгородской области 6 июня.

Как сообщил начальник отдела безопасности людей на водных объектах и главный госинспектор по маломерным судам Белгородской области Игорь Чистяков, в соответствии с постановлением правительства Белгородской области, ежегодно период купального сезона – с 1 июня по 25 августа.

В регионе на учёте контрольно-надзорной деятельности ГИМС в этом купальном сезоне – 56 пляжей, в том числе шесть пляжей в детских оздоровительных лагерях и одна база для стоянок маломерных судов. Допуск к эксплуатации получили все объекты, которые стоят на учёте.

В прошлом году в регионе инспекторы ГИМС в период купального сезона обнаружили 42 необорудованных пляжа. По словам Игоря Чистякова, за такими местами будут следить, а также поставят соответствующие таблички «Купание запрещено».

К слову, в прошлом году на водных объектах погибло 38 белгородцев, причём 35 из них купались на необорудованных пляжах, ещё 22 белгородца были спасены.

Мы рекомендуем проводить детский отдых на воде только на оборудованных пляжах, где работают сезонные и постоянные спасатели, где проведено водолазное обследование дна и прибрежных территорий. Игорь Чистяков

начальник отдела безопасности людей на водных объектах и главный госинспектор по маломерным судам Белгородской области

Всего в регионе в этом году было зарегистрировано три смертельных случая на воде, в марте утонул пожилой мужчина, а в мае – двое подростков. Причём, по словам Игоря Чистякова, при обнаружении юношей на них были кроссовки и одежда, что говорит о том, что подростки не собирались плавать.