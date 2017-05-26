54 миномётные мины нашли при строительстве газопровода в селе Котово Белгородской области

10:17

25 мая в регионе было обнаружено 57 боеприпасов времён Великой Отечественной войны.

В селе Котово Старооскольского городского округа рабочие раскопали землю, чтобы проложить газовый трубопровод, и нашли 54 миномётные мины.

Напомним, газопровод протяжённостью более 6 км вблизи села Котово компания «Газпром газораспределение Белгород» строит для тепличного комплекса «Гринхаус».

Две мины времён Великой Отечественной войны отыскали белгородцы в лесополосе в посёлке Дубовое. А в селе Готовьё была обнаружена ещё одна миномётная мина – 81 мм.

По информации пресс-службы Главного управления МЧС по Белгородской области, все боеприпасы были ликвидированы на спецполигоне. Этим занималась взрывотехническая группа поисково-спасательной службы Белгородской области.

Фото пресс-службы Главного управления МЧС по Белгородской области