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54 миномётные мины нашли при строительстве газопровода в селе Котово Белгородской области

10:17
26 Мая 2017
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25 мая в регионе было обнаружено 57 боеприпасов времён Великой Отечественной войны.

В селе Котово Старооскольского городского округа рабочие раскопали землю, чтобы проложить газовый трубопровод, и нашли 54 миномётные мины.

Напомним, газопровод протяжённостью более 6 км вблизи села Котово компания «Газпром газораспределение Белгород» строит для тепличного комплекса «Гринхаус».

Две мины времён Великой Отечественной войны отыскали белгородцы в лесополосе в посёлке Дубовое. А в селе Готовьё была обнаружена ещё одна миномётная мина – 81 мм. 

По информации пресс-службы Главного управления МЧС по Белгородской области, все боеприпасы были ликвидированы на спецполигоне. Этим занималась взрывотехническая группа поисково-спасательной службы Белгородской области.

Фото пресс-службы Главного управления МЧС по Белгородской области


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