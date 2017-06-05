53 водителя попались пьяными за рулём в выходные

16:18

Рейды сотрудников Госавтоинспекции проходили в Белгородской области с вечера 2 июня.

53 водителя были отстранены за вождение в состоянии опьянения или отказ от медосвидетельствования, ещё 14 сели за руль, несмотря на лишение прав за административные правонарушения в сфере дорожного движения.

В отношении пяти автовладельцев решается вопрос о возбуждении уголовного дела за повторное управление в нетрезвом виде. 96 водителей нарушили правила перевозки детей.

За выходные сотрудники ГИБДД проверили 94 мототранспортных средства. 13 водителей привлечены к административной ответственности за различные правонарушения.

73 административных материала было составлено в отношении автовладельцев, не пропустивших пешеходов, 130 материалов – в отношении пеших участников дорожного движения, переходивших проезжую часть в неположенном месте. Восемь пешеходов попались на отсутствии световозвращающих элементов.

Скрытые патрули выявили 52 нарушения, 14 из которых связаны с выездом на полосу встречного движения, рассказали в пресс-службе областного УМВД.