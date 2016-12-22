500 тонн некачественной продукции уничтожили за 2016 год в Белгородской области

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Об этом сообщили 22 декабря на пресс-конференции в региональном департаменте экономического развития.

Департамент экономического развития совместно с другими структурами постоянно следит за потребительским рынком Белгородской области, выявляет нарушения, изымает и уничтожает контрафактные и фальсифицированные продукцию. За 2016 год в Белгородской области уничтожили около 500 тонн продукции, которая оказалась на территории региона или которую пытались ввезти из-за границы.

В канун Нового Года идёт наплыв продукции, которая произведена с некоторыми упрощениями технологического процесса. Мы не только не допускаем её проникновения. Наша задача – создать ореол наказуемости, то есть показать недобросовестным гражданам, что всё наказуемо. Владимир Зубов начальник управления по развитию потребительского рынка департамента экономического развития Белгородской области

За текущий год на производствах области были проведены тысячи проверок, из них 128 плановых. В итоге было заведено 116 административных дел на сумму больше 7 млн рублей. Уже взыскано около 96 % этой суммы.

По итогам многочисленных проверок производства, переработки и продажи молочных продуктов, пунктов сбора молока и предприятий по его переработке была приостановлена деятельность одного из них. Большое количество проб молочной продукции выявили несоответствия по жирно-кислотным составам. Все они касались товаров заводов из других областей.

В связи с санкциями президента по ограничению доступа ввоза на территорию страны мясной продукции, около 120 тонн такого товара было задержано при попытке ввоза в область. Всё мясо было утилизировано, также было уничтожено 280 тонн молочной продукции неизвестного происхождения, так как в ней были найдены остатки антибиотиков. Александр Анисимов заместитель руководителя управления федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору Белгородской области

Проверкам подверглись не только предприятия области, но и образовательные и оздоровительные учреждения, места общественного питания, медицинские и лечебно-профилактические учреждения. Проводились лабораторные исследования, было взято 3500 проб, лишь 4 % от всех проб не соответствовали нормам.

Чаще всего фальсифицируются молочные продукты, сыры и масла и молочные консервы. Из 700 проб этой группы норме не соответствовало 8,2%. В 2015 году эта цифра составляла 14,6 % от всех исследований.

В 2015 году Роспотребнадзор создал систему оповещения, которая позволяет в кратчайшие сроки принимать оперативные меры. То есть в систему вводится информация с территорий, где выявлены нарушении, после чего другие субъекты начинают проверки в отношении нарушителя у себя в регионах. Елена Оглезнева заместитель руководителя управления федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Белгородской области

Существую также так называемые предприятия-фантомы, когда указанного на этикетке производителя не существует в действительности, то есть это продукция подпольных организаций. Из 38 подобных предприятий, найденных на территории нашей страны, в Белгородской области нет ни одного. В большом количестве они присутствуют на территории Москвы и Санкт-Петербурга.

Ассоциация «Качество жизни» помогает потребителям ориентироваться в многообразии рынка, распознать фальсификат. Знак «проверено» получают только качественные товары.

Мы занимаемся дополнительной проверкой качества продукции. За 2016 год мониторили около 1500 тысяч торговых точек и проводили исследования. У нас есть специалисты, которые дают рекомендации по дальнейшему использованию исследуемых товаров. Владимир Круглянский начальник отдела сертификации ассоциации «Качество жизни»

Участники пресс-конференции просят граждан быть бдительными и сообщать о подозрительной продукции или фактах нарушения на горячую линию Роспотребнадзора (32-34-03), или же оставить отзыв на сайте.