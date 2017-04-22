500 лифтов за год заменят в Белгородской области

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Это было озвучено на заседании президиума общественного совета при Минстрое РФ, которое прошло в Белгороде 21 апреля.

О состоянии лифтового хозяйства в жилом фонде и мерах для снижения их износа доложил руководитель комиссии по вопросам лифтового хозяйства общественного совета при Минстрое России Сергей Чернышов.

По его словам, в Белгородской области около 4358 лифтов, причём больше всего лифтов находится в Белгороде - около 2300, Старом Осколе - 1600 лифтов и в Губкине - 215.

18 % лифтов в регионе уже отработали нормативный срок службы и требуют замены. 787 лифтов старше 25 лет.

С учётом массового строительства в 1980-х-1990-х годах, проблема эта нарастает. Ежегодно около 200 лифтов вырабатывают свой ресурс. Сегодня вопросы о замене лифтов, отработавших срок службы, является одной из основных задач, которые решаются комиссией общественного совета Минстроя. Сергей Чернышов

руководитель комиссии по вопросам лифтового хозяйства общественного совета при Минстрое России

В стране ситуация с лифтами обстоит хуже, чем в Белгородской области, подчеркнул Сергей Чернышов. Так, средний износ составляет около 30 % лифтового хозяйства, а в более чем 20 субъектах России - 50 %, 60 % и 70 %. В ЦФО средний уровень износа равен 41 %.

В 2016 году общественный совет при Министерстве строительства и ЖКХ России инициировал проект ускоренной замены лифтов. Планируется до 2020 года привести лифты в соответствие с современными требованиями безопасности, то есть фактически заменить большую часть лифтов, которые выработали свой ресурс.

В Свердловской области был реализован пилотный проект, Белгородская область стала второй, где будет реализован этот масштабный проект.

В регионе за 2017 год и первый квартал 2018 года планируют заменить 500 лифтов: 269 в Старом Осколе, 204 в Белгороде и 37 в Губкине. По словам Сергея Чернышова, в среднем за год ранее заменяли 30-40 лифтов.

Это серьёзный скачок на обеспечение безопасности граждан в жилых домах. Сергей Чернышов

руководитель комиссии по вопросам лифтового хозяйства общественного совета при Минстрое России

На эти цели банк «Российский капитал» предоставляет около 700 млн рублей в рассрочку Фонду капитального ремонта на 36 месяцев.

Это действительно самое современное лифтовое оборудование, это увеличенная практически на 60 % скорость передвижения: с 0,63 м/с до 1 м/с, это частотное регулирование главного привода и дверей, то есть это плавное закрытие дверей, это использование антивандальных технологий, это использование технологий для людей с ограниченными возможностями, в том числе кнопки с азбукой Брайля. Также это такие опции, как светодиодные фиксаторы по всей вертикали дверей, что позволяет уйти от ситуации зажатия детей или пожилых людей при входе в кабину. Сергей Чернышов

руководитель комиссии по вопросам лифтового хозяйства общественного совета при Минстрое России

По планам реализации, работы начнутся в июне текущего года.

Напомним, что ранее чиновники заявляли, что по программе капремонта многоквартирных домов в области в 2014 году было заменено 12 лифтов, в 2015 году – 34 лифта, в 2016 году планируется заменить 11 лифтов. По информации 2015 года, только в Белгороде на тот момент необходимо было заменить 790 лифтов.

