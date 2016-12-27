Ключи от 48 новых квартир получили жители посёлка Дубовое Белгородской области

11:37

27 декабря состоялась торжественная церемония вручения ключей жителям дома № 9 по улице Зелёной в посёлке Дубовое Белгородского района.

Новые двух- и трёхкомнатные квартиры получили жители ветхого и аварийного жилья. Раньше эти люди проживали в домах № 1 и № 3 по ул. Зелёной, теперь будут жить в просторных квартирах в многоэтажном доме № 9 по той же улице.

Мы решили вручить ключи от квартир именно перед Новым годом, чтобы сделать такой новогодний подарок. Программа переселения из аварийно-ветхого жилья на территории района реализуется и подходит к завершению. Была огромная нагрузка, 240 квартир в совокупности по району мы построили. Вручили уже 98 ключей от квартир, и сегодня – ещё 48. Александр Сергиенко

глава администрации Белгородского района

Таким образом, в уходящем году выполнен намеченный план. По словам главы района, в следующем году работа будет продолжена. Возможно, что программа по переселению затронет дома напротив новостройки.

Масштабный проект осуществлён в рамках адресной программы переселения белгородцев из аварийного жилого фонда Белгородской области на 2013-2017 годы.

Сегодня радостный день. Мы к этому шли не один день. Приятно, что слова с делом не расходятся – программа президентская и губернаторская работают в полную силу. Сегодня мы заканчиваем ввод нового жилья и переселения жителей аварийного жилья в современное. Мы постарались приложить все усилия и в проектное решение, и в строительство, подключали высоких специалистов. Геннадий Шипулин

депутата Белгородской областной Думы шестого созыва

Новосёлы рады такому новогоднему подарку и с нетерпением ждут переезда в собственные новые квартиры.

Фото автора