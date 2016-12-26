460 часов отработает серийный вор за восемь украденных велосипедов в Белгородской области

10:38

Кроме того, Белгородский районный суд постановил виновному выплатить пострадавшим стоимость их велосипедов.

Мужчина с 20 июня по 16 августа текущего года совершил восемь однотипных краж в посёлке Разумное. Ночью он открывал подъезды домов универсальным ключом от домофонов, плоскогубцами перекусывал антикражные цепи и похищал велосипеды.

На него завели уголовное дело, а позже Белгородский районный суд Белгородской области признал мужчину виновным по ст. 158 УК РФ в совершении преступлений. Ему назначено наказание в виде 460 часов обязательных работ, также с него взыскана стоимость похищенных велосипедов, сообщили в пресс-службе суда.