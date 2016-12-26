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45 пьяных водителей поймали в Белгородской области за выходные

15:40
26 Декабря 2016
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Рейдовые мероприятия проходили в течение трёх дней: с 23 по 25 декабря. 

За это время полицейские отстранили от права управления автомобилем 45 водителей, которые вели машину в нетрезвом состоянии или отказались от прохождения медосвидетельствования. Ещё десять водителей сели за руль без прав.

50 нарушений были выявлены правоохранителями в части правил перевозки несовершеннолетних.

Также сотрудники Госавтоинспекции за три дня к административной ответственности привлекли 94 водителей и 192 пешехода. Они нарушили ПДД в зоне действия пешеходных переходов, а 138 пешеходов были без светоотражающих элементов.

Помимо всего прочего, скрытый контроль движения выявил более 20 нарушений, шесть из которых связанны с выездом «на встречку», сообщили в управлении МВД России по Белгородской области.

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