45 пьяных водителей поймали в Белгородской области за выходные

15:40

Рейдовые мероприятия проходили в течение трёх дней: с 23 по 25 декабря.

За это время полицейские отстранили от права управления автомобилем 45 водителей, которые вели машину в нетрезвом состоянии или отказались от прохождения медосвидетельствования. Ещё десять водителей сели за руль без прав.

50 нарушений были выявлены правоохранителями в части правил перевозки несовершеннолетних.

Также сотрудники Госавтоинспекции за три дня к административной ответственности привлекли 94 водителей и 192 пешехода. Они нарушили ПДД в зоне действия пешеходных переходов, а 138 пешеходов были без светоотражающих элементов.

Помимо всего прочего, скрытый контроль движения выявил более 20 нарушений, шесть из которых связанны с выездом «на встречку», сообщили в управлении МВД России по Белгородской области.