424-летие отметил Старый Оскол Белгородской области

10:36

День рождения город отпраздновал 2 сентября.

Праздничные мероприятия начались с открытия городской Доски почёта. В числе отличившихся – машинисты экскаваторов, операторы машинного доения, рабочие по уходу за растениями, слесари, электромонтёры, врачи, педагоги, водители, а также крупные промышленные предприятия, представители малого бизнеса, школы, детские сады, больницы, дома культуры, средства массовой информации.

Затем состоялось торжественное шествие колонны из 7000 человек. В рядах старооскольцев – работники более 20 промышленных и сельскохозяйственных предприятий, бюджетных учреждений, политических партий, общественных организаций, военно-патриотических и спортивных клубов, студенты.

Сегодня Старый Оскол – это развивающаяся территория, в которой живут люди с ярким и прочным характером, закалённым трудом. Старооскольцы активно включились в реализацию федеральных и региональных проектов: «Доступная среда», «Зелёная столица», «Управление здоровьем», «Формирование комфортной городской среды». Осуществляется программа капитального ремонта многоквартирных домов, завершается строительство «Клиники сердца», Лапыгинского детского сада, капитальный ремонт Владимировской школы, реконструированы здание Старооскольского театра, бассейн в микрорайоне Звёздный, открыт сквер десантников. Всё это позволяет реально повысить качество жизни горожан. Однако ещё многое предстоит сделать для того, чтобы Старый Оскол стал ещё красивее и комфортнее. Уверен, мощный потенциал территории, труд и мастерство оскольчан позволят решить первоочередные задачи: улучшить дорожно-транспортную инфраструктуру, благоустроить дворы, разбить новые парки и скверы. Мы едины в стремлении развивать родной город – город воинской славы, смотрящий в будущее, но не забывающий о своём прошлом. Александр Гнедых

глава администрации Старооскольского городского округа

После праздничного шествия жителей Старого Оскола ждала культурно-развлекательная программа на площадке у ЦМИ, у ДК «Комсомолец» и на площади Победы, рассказали в пресс-службе местной администрации.

Фото пресс-службы администрации Старооскольского городского округа