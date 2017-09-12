40 человек погибло при пожарах в Белгородской области за восемь месяцев 2017 года

13:40

Материальный ущерб от пожаров превысил 104 млн рублей.

В Белгороде при пожарах погибло шесть человек. По три человека – в Валуйском и Яковлевском районах. Кроме погибших, 27 человек получили травмы. 49 жителей удалось спасти из горящих помещений, 663 человека эвакуировали.

К 1 сентября в области произошло 526 пожаров. Две трети из них случились в жилом секторе. Чаще, чем в 2016 году, горели производственные и складские помещения – 13 и 12 раз соответственно. 93 раза загорались автомобили.

В Белгороде за этот же период зарегистрировали 67 пожаров. Кроме шести погибших, ещё три человека получили травмы. Спасли из пожаров 14 человек, 157 эвакуировали. Материальный ущерб составил 11,5 млн рублей.

Чаще всего причиной пожаров становились неполадки в электрооборудовании и неосторожное обращение с огнём.

Надзорные органы МЧС Белгородской области проверили на пожарную безопасность 549 образовательных учреждений перед началом учебного года. Было выявлено восемь нарушений на трёх объектах, штрафы от 6 до 15 тысяч рублей получили три руководителя школ.

Все общеобразовательные школы оборудованы выводом сигнала пожарной сигнализации в пожарную охрану. С 15 августа по 15 сентября прошёл традиционный «месячник безопасности».