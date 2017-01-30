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35 пьяных водителей обнаружили на выходных белгородские инспекторы ГИБДД

17:50
30 Января 2017
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Проверки проводились с 27 по 29 января.

35 автолюбителей оказались пьяны либо не пожелали проходить процедуру медицинского освидетельствования. Восемь человек сели за руль без прав.

На пешеходных переходах стражи правопорядка зафиксировали 105 нарушений со стороны водителей и 158 – со стороны пешеходов. В отношении них были составлены административные протоколы. 22 пешехода были оштрафованы за то, что не использовали светоотражающие элементы.

Скрытый контроль позволил дорожным полицейским выявить порядка 40 нарушений Правил дорожного движения, в том числе три выезда на «встречку». Правила перевозки детей нарушались 69 раз.

В целом на дорогах региона было зафиксировано свыше 1,5 тыс. нарушений, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции.

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