33 белгородца погибли на пожарах за пять месяцев в Белгородской области

13:03

Это было озвучено на пресс-конференции в МЧС России по Белгородской области 6 июня.

Как рассказал замначальника управления надзорной деятельности и профилактической работы, начальник отдела государственного пожарного надзора Владимир Неронов, всего в регионе в этом году за первые пять месяцев было зарегистрировано 322 пожара, в них погибло 33 белгородца и ещё 21 человек пострадал. При этом возгорания принесли материальный ущерб в размере почти 57 млн рублей.

Огнеборцы в этом году спасли на пожарах 38 человек, эвакуировали 626 белгородцев.

За первые пять месяцев текущего года нельзя говорить о положительной динамике, поскольку зафиксировано незначительное снижение количества пожаров: 322 в этом году и 324 за аналогичный период в прошлом году. По показателю погибших на пожарах людей мы имеем превышение более чем на 6 %: 33 человека в этом году и 31 – в прошлом. Также мы наблюдаем увеличение количества травмируемых людей при пожарах: 21 человек в этом году и 16 – в прошлом. Владимир Неронов

заместитель начальника управления надзорной деятельности и профилактической работы, начальник отдела государственного пожарного надзора

В среднем в регионе за сутки происходит два пожара, в каждом десятом гибнет человек.

При этом наибольшее число возгораний – 72 % или 232 пожара из 322 – происходит в жилом секторе.

По причинам возникновения пожара 110 случаев – это нарушение правил устройства эксплуатации электрооборудования. От этой причины погибло семеро человек и семеро пострадало. По причине неосторожного обращения с огнём произошло 68 пожаров, при которых погибло 20 человек и девять были травмированы. От нарушений правил пожарной безопасности и эксплуатации печного отопления произошло 33 пожара, при которых погибло пятеро человек и травмирован один человек. Владимир Неронов

заместитель начальника управления надзорной деятельности и профилактической работы, начальник отдела государственного пожарного надзора

По его словам, среди нарушений правил пожарной безопасности – курение. При этом существует определённый контингент из группы риска, такие люди обычно курят под действием алкоголя.

Как рассказал Владимир Неронов, в Белгороде был показательный случай с местным жителем: он в состоянии алкогольного опьянения пострадал при возгорании, с ним была проведена соответствующая беседа, но случай повторился. На втором пожаре он погиб.