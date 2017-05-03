Профсоюз «Правда» отметил День труда массовым субботником

17:52

29 апреля в день Всероссийского субботника 300 «правдивцев» высадили 30 000 саженцев.





Участок в 18 гектаров, который находится в посёлке Севрюково Белгородского района, в скором времени будет новой зелёной зоной.



Природа сегодня как никогда нуждается в нашей защите. Посадка деревьев – это позитивная и добрая акция, которая, я уверен, станет для участников профсоюза "Правда" хорошей традицией. Высаженные сегодня деревья – это наш весомый вклад в процесс восстановления природного баланса лесных территорий и обеспечения экологической безопасности региона. В канун праздника 1 мая хочется пожелать всем белгородцам, чтобы любая работа приносила наслаждение, была искренней и продуктивной, а отдых активным и весёлым Сергей Фуглаев председатель межрегионального межотраслевого профессионального союза «Правда» Мы рады, что профсоюз «Правда» организовал такое экологическое мероприятие. Считаем, что каждый человек должен посадить хотя бы одно дерево в жизни. А мы тут целый лес засаживаем. Сергей Кобцев

глава администрации Беловского сельского поселения

Одна из главных целей «правдивцев» – показать своим трудом и делом будущему поколению и своим же детям, как нужно ухаживать и облагораживать свой город. Переживали за погоду, но и она в этот день была благосклонна, тёплый солнечный день прошёл не только за трудом. Перед началом субботника в небо выпустили 100 шаров в цветах российского флага. После посадки всех трудящихся ждала полевая каша с чаем, сладкие призы и подарки. В финале мероприятии подвели итоги конкурса первомайских плакатов, победители которого пойдут на концерт Григория Лепса.

Перед посадкой соорганизаторы субботника – Клуб атлетического многоборья «ЭРА» провёл инструктаж работы.

Посаженные сосна, вяз, рябина и акация станут ещё одним шагом в реализации областной программы «Зелёная столица». Проведение таких субботников «Правда» планирует сделать регулярными.

Мы сажаем рябину не спеша, качественно, чтобы саженец прижился. Они очень маленькие, должны взяться. В первый раз на таком субботнике, досуг организовывает «Правда». Здорово, часто ходим в театр от профсоюза. Марина Чернявских

В первый раз на подобном мероприятии, раньше высаживали деревья только в домашних условиях, для города впервые. Регулярно участвуем в мероприятиях профсоюза, субботник поддержали тоже сразу же. Мы, жители нашей области, обязаны делать её лучше. Ольга Теряева

Желающих приехать на субботник было достаточно, профсоюзу даже пришлось ограничивать количество «правдивцев», но ведь это не последняя трудовая встреча, у каждого будет возможность посадить своё дерево.

Фото профсоюза «Правда»