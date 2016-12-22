26 школ Белгородского района завершают модернизацию систем энергообеспечения

15:12

Объём инвестиций в реализацию проектов превышает 300 миллионов рублей.

На основании проведённого открытого конкурса исполнителем работ по энергосервисным контрактам была выбрана компания ООО «ЭктивСоцэнергосервис» из Москвы. Срок контракта составляет семь лет.

Инвестирует проекты компания из собственных средств, а бюджетным организациям предстоит рассчитываться за счёт фактически достигнутой экономии при оплате энергоресурсов.

Как отмечает пресс-служба департамента ЖКХ области, такая форма сотрудничества позволяет провести комплексную модернизацию бюджетных учреждений, не отвлекая бюджетные средства и проводя реконструкцию одновременно на десятках объектов.

Московская компания уже провела технические обследования систем отопления и электроснабжения в школах, согласовала планы мероприятий по замене существующих осветительных приборов на современные энергоэффективные светодиодные светильники, а также модернизацию, ремонт и настройку систем температурного регулирования и другие мероприятия.

Основная часть продукции, которая приобретается для исполнения энергосервисного контракта, – от белгородских производителей. Выполнением подрядных работ и последующим гарантийным обслуживанием объектов займётся ООО «ИВТ БелГУ».

В настоящее время все пилотные проекты практически завершены и находятся на стадии приёмки заказчиками. В некоторых школах происходит согласование по отдельным деталям тепловых пунктов.

Так, Центр развития ребёнка – детский сад № 4 в посёлке Майский Белгородского района результаты внедрения энергосберегающих мероприятий по заключённым энергосервисным контрактам сможет продемонстрировать уже 26 декабря. В учреждении были заменены светильники и установлена система локальной автоматизации, а также заменено оборудование пищеблока и проведена модернизация теплового узла.

Конкурсы по модернизации в рамках энергосервисных контрактов прошли в 156 объектах социальной сферы Белгородского, Алексеевского, Валуйского, Волоконовского, Ивнянского, Шебекинского, Ровеньского, Красногвардейского и Яковлевского районов и Губкинского городского округа.

В ближайшее время планируется проведение ещё нескольких конкурсов по Грайворонскому, Новооскольскому, Чернянскому и Корочанскому районам и Белгороду.