267 преступлений совершили подростки в Белгородской области в прошлом году

15:44

Это на 20 % меньше, чем за весь 2015 год.

Подразделение по делам несовершеннолетних управления МВД по Белгородской области отчиталось об итогах 2016 года.

В прошлом году в регионе было зафиксировано 267 преступлений, которые совершили дети и подростки. 550 преступлений было совершено в отношении несовершеннолетних.

5,7 тыс. материалов об административных правонарушениях составили полицейские в отношении белгородцев, которые не достигли 18-летнего возраста.

В Центр временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей за прошлый год было помещено 192 подростка, на профилактический учёт поставлено более 1000 детей и подростков, а также свыше 500 неблагополучных родителей.

Правоохранители уделили внимание и профилактическим мероприятиям. Они провели 2,9 тыс. рейдов, в результате которых в отделы полиции было доставлено 1050 юных правонарушителей, сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.