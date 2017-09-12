26 человек в Белгородской области искупались нетрезвыми в последний раз

13:00

Из них 24 утонуло в период купального сезона этого года.

Итоги купального сезона подвели на пресс-конференции в управлении МЧС по Белгородской области. Как рассказал врио начальника отдела безопасности людей на водных объектах Алексей Косьяненко, всего с начала года в водоёмах утонул 31 человек.

На оборудованных пляжах несчастных случаев не было. По статистике основные причины гибели на воде – купание в необорудованных местах и в состоянии алкогольного опьянения. В необорудованных местах погибли 30 человек, из них 26 были пьяны. В Белгороде во время купального сезона утонуло два человека.

В сравнении с 2016 годом водных происшествий стало меньше почти на треть. Спасти удалось 20 человек, из них 13 – в Белгороде.

Пик гибели на воде традиционно приходится на купальный сезон. Специалисты МЧС проводили освидетельствование 56 пляжей, профилактическую работу с населением. Были созданы патрульные группы, контролировавшие места отдыха людей на воде.