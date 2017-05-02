25 мотоциклистов попались на нарушениях белгородским госавтоинспекторам

16:30

Всего за выходные, начиная с вечера пятницы 28 апреля, стражи правопорядка выявили в регионе свыше 2000 нарушений Правил дорожного движения.

Увеличился «улов» сотрудников ГИБДД среди мотоциклистов – после открытия тёплого сезона на дорогах их стало значительно больше. На выходных инспекторы проверили 148 водителей мототранспорта, 25 из них были привлечены к ответственности. В основном их провинностью было управление без водительского удостоверения и управление не зарегистрированным транспортом.

Также на праздниках за рулём было найдено 62 пьяных водителя. Семь водителей раньше были лишены прав, но, несмотря на это, снова сели за руль. Ещё пять – рискуют стать фигурантами уголовных дел за неоднократное появление за рулём в пьяном виде.

119 протоколов было составлено в отношении автолюбителей, не пропустивших на дороге пешеходов. Ещё больше – 167 материалов – стражи правопорядка составили в отношении самих пеших участников дорожного движения, которые пересекали дорогу в неправильном месте.

За пренебрежение правилами перевозки детей поплатились 115 водителей. Слишком тёмная тонировка стёкол в автомобилях стала причиной санкций в отношении 159 водителей, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции.