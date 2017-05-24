22 токсикомана официально стоят на учёте в Белгородской области

16:02

Ещё 110 человек употребляют токсические вещества с вредными последствиями.

Чаще всего больные токсикоманией употребляют транквилизаторы и барбитураты.

Такие данные были озвучены на заседании антинаркотической комиссии Белгородской области.

В число потребителей токсических веществ с вредными последствиями стало попадать больше детей. Это связано прежде всего с доступностью таких токсикантов, как газовые баллончики и семена травы дурмана в летне-осенний сезон, сообщает пресс-служба администрации Старооскольского городского округа.

Местное управление развития потребительского рынка и защиты прав потребителей разъясняет владельцам торговых предприятий о недопустимости продажи баллонов с газом для заправки зажигалок и иных средств («смесь пропан-бутан техническая») несовершеннолетним.