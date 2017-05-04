22 килограмма курительной смеси с куриным помётом нашли белгородские таможенники в автомобильной «запаске»

17:22

Её пытались перевезти в Украину граждане Узбекистана.

Стражи правопорядка обнаружили насвай на пункте пропуска Шебекино во время проведения таможенного досмотра Mercedes Vito. Микроавтобус следовал из Узбекистана на Украину.

В запасном колесе были найдены семь пакетов с тёмным порошком. Общий вес находки «потянул» на 22,2 килограмма. Граждане Узбекистана заверили таможенников, что насвай перевозили для личного употребления. Спрятали же порошок, чтобы он не распространял запах в салоне автомобиля.

Насвай содержит в себе щёлочи, известь, табачную пыль, куриный помёт и другие примеси. По российским законам он считается табачным изделием. Торговля этим веществом в России запрещена. По мнению экспертов, употребление насвая вызывает различные болезни – в том числе зубов, слизистой, пищевода. Экскременты животных резко повышают вероятность занесения в организм человека паразитов, вируса гепатита, сообщает пресс-служба Белгородской таможни.