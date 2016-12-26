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21 человека эвакуировали огнеборцы в Белгороде из-за пожара в пятиэтажке

12:17
26 Декабря 2016
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Всего в течение прошлой недели спасатели ликвидировали 21 возгорание.

Огонь вспыхнул на третьем этаже панельной пятиэтажки в областном центре в начале седьмого вечера 23 декабря. Загорелась двухкомнатная квартира, огонь и дым повредили всё помещение. Пожарные по лестничным маршам вывели 21 человека, чтобы обезопасить их от возможного распространения огня. Причина пожара и ущерб устанавливаются.

Днём раньше около одиннадцати часов вечера жилой дом загорелся в Новой Таволжанке Шебекинского района. Предположительно причиной стала неисправность печного отопления.

24 декабря в половине десятого утра жилой дом загорелся в селе Илёк-Пеньковка Краснояружского района. Пламя повредило мебель, вещи на площади 12 м². На пожаре погибла женщина 1944 года рождения. Предположительно возгорание случилось из-за неправильного обращения с печным отоплением, сообщает пресс-служба областного управления МЧС.

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