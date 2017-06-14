208 прудов в Белгородской области наполнят рыбой

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Проект рассчитан до конца текущего года, уже зарыблено 188 прудов.

В рамках проекта «Организация использования водных объектов в рекреационных целях ТОСами» 189 территориальных органов общественного самоуправления участвуют в зарыблении водных объектов. В планах – благоустройство 208 прудов.

По словам замгубернатора Белгородской области и начальника департамента АПК и воспроизводства окружающей среды Станислава Алейника, уже завершено зарыбление 188 водных объектов вместо 150 по плану. На эти цели было использовано 250,1 т рыбопосадочного материала.

Департамент АПК разработал пять типовых эскизных проектов зонирования и благоустройства, провёл исследование качества воды и разработал реестр водоёмов, которые будут контролировать ТОСы. Кроме того, сотрудники профильного ведомства убрали береговые линии от несанкционированных свалок, сухих деревьев.

По информации пресс-службы губернатора и правительства Белгородской области, в середине лета на этих объектах оборудуют места для ловли рыбы: установят скамейки, навесы и прочее.