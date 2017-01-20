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200 тысяч рублей штрафа заплатит экс-сотрудница крупного банка за мошенничество в Белгородской области

17:28
20 Января 2017
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Она незаконно перевела со счёта несовершеннолетней клиентки 36 тысяч рублей.

22-летняя и 19-летняя сотрудницы Сбербанка России с апреля по июнь 2015 года переводили деньги со счёта несовершеннолетней клиентки, подделывая её подпись. Они украли более 36 тыс. рублей. Деньгами девушки воспользовались по своему желанию.

Губкинское отделение банка уволило 22-летнюю сотрудницу. Суд назначил ей наказание в виде штрафа – 200 тыс. рублей. Второй фигурантке инцидента – 160 часов обязательных работ. На основании акта амнистии к 70-летию Победы она была освобождена от наказания, с неё снята судимость, сообщили в Следственном комитете РФ по Белгородской области.

 

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