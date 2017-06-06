200 килограммов красной икры из США сожгли в Белгородской области

17:16

Автомобиль, багажник и салон которого были заполнены коробками с продукцией, задержали сотрудники регионального управления Россельхознадзора на трассе Москва – Крым у посёлка Ивня.

Как сообщает пресс-служба ведомства, в машине находилось 206 кг красной икры горбуши, разложенные по девяти коробкам.

Владельцами груза были жители Ростовской области. Никаких ветеринарно-сопроводительных документов на продукцию у них с собой не было. На коробках была маркировка, указывавшая на то, что икра произведена в США, а страной получателя является Украина.

Такая продукция запрещена к ввозу в РФ до конца 2017 года, поэтому сотрудники Россельхознадзора сожгли изъятую икру.