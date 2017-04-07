20 тонн мяса с «левыми» документами пытались провезти через Белгородскую область

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Большегруз с товаром сомнительного качества задержали у села Иловка Алексеевского района.

Спецоперацию провели 4 апреля сотрудники областных управлений ФСБ и полиции.

Грузовик направлялся в сторону Москвы. При осмотре прицепа правоохранители обнаружили 21,7 тонны мясной продукции – мяса, карбоната, шпика. Товары перевозились с нарушениями правил хранения. Документы на груз оказались фальсифицированными.

Сотрудники регионального Россельхознадзора взяли пробы на исследования по выявлению сибирской язвы и африканской чумы свиней. Это позволит принять обоснованно решение об утилизации незаконного товара.

Возбуждено административное дело. Стражи правопорядка «пробивают» информацию о предполагаемом месте сбыта фальсификата, сообщает пресс-служба областного управления ФСБ.