20 тонн мяса с «левыми» документами пытались провезти через Белгородскую область
Большегруз с товаром сомнительного качества задержали у села Иловка Алексеевского района.
Спецоперацию провели 4 апреля сотрудники областных управлений ФСБ и полиции.
Грузовик направлялся в сторону Москвы. При осмотре прицепа правоохранители обнаружили 21,7 тонны мясной продукции – мяса, карбоната, шпика. Товары перевозились с нарушениями правил хранения. Документы на груз оказались фальсифицированными.
Сотрудники регионального Россельхознадзора взяли пробы на исследования по выявлению сибирской язвы и африканской чумы свиней. Это позволит принять обоснованно решение об утилизации незаконного товара.
Возбуждено административное дело. Стражи правопорядка «пробивают» информацию о предполагаемом месте сбыта фальсификата, сообщает пресс-служба областного управления ФСБ.