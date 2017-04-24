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185 жителей пострадали от укусов клещей в апреле в Белгородской области

13:26
24 Апреля 2017
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Это почти на 50 % ниже показателей такого же периода в прошлом году.

Такие данные озвучила Татьяна Чеботарёва, начальник отдела эпидемиологического надзора управления Роспотребнадзора по Белгородской области, на брифинге в ведомстве 24 апреля.

С 1 апреля Роспотребнадзор ведёт еженедельный мониторинг за инфекциями, которые передаются после укуса клещами.

Наступила весна, тёплое время года – активизировались клещи. Клещевой энцефалит в Белгородской области не регистрируется. У нас регистрируется в основном клещевой боррелиоз.

Татьяна Чеботарёва
начальник отдела эпидемиологического надзора управления Роспотребнадзора по Белгородской области

Так, за неполный месяц за медицинской помощью обратились 185 белгородцев, которые пострадали от укусов клещей. В целом в 2016 году Роспотребнадзор зарегистрировал 110 случаев клещевого боррелиоза, 16 из них – у детей.

По словам Татьяны Чеботарёвой, 2016 год был менее активным в плане укусов клещами, заболеваемость была ниже на 18 %, чем в 2015 году. В прошлом году эксперты исследовали более 1000 клещей в лабораториях Центра гигиены и эпидемиологии региона, 780 членистоногих были сняты непосредственно с человека. Из всего числа только 24 % клещей были заражены боррелиозом.

Более трёх тысяч у нас покусали клещи, из них 110 случаев привели к заболеваниям. То есть не каждый клещ, который кусает и присасывается к человеку, является носителем инфекционного заболевания.

Татьяна Чеботарёва
начальник отдела эпидемиологического надзора управления Роспотребнадзора по Белгородской области

Традиционно для предупреждения инфекционных заболеваний, которые передаются клещами, в регионе проводятся ежегодные акарицидные обработки, которые уничтожают насекомых. Площадь таких обработок в области составляет 903,5 га: это 480,4 га территорий летних оздоровительный учреждений, а также парков, скверов, пляжей и других мест массового отдыха населения.

Такая работа у нас проводится эффективно, укусов детей в летних оздоровительных учреждениях не регистрируется.

Татьяна Чеботарёва
начальник отдела эпидемиологического надзора управления Роспотребнадзора по Белгородской области

Напомним, что эффективной индивидуальной защитой от клещей в лесу является одежда: рубашка с длинным рукавом с манжетами, которые плотно закрывают запястья, длинные штаны, покрытая голова (косынка, капюшон). Открытые участки тела и одежду рекомендуется обработать акарицидными репеллентами.

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