1800 мастеров примут участие в юбилейной «Маланье»

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Программу V юбилейного молодёжного фестиваля народности и исторических реконструкций, который пройдёт 10 июня, представили на пресс-конференции в Белгороде.





«Маланья» состоится уже в эту субботу в парке «Ключи» Прохоровского района. За четыре года работы фестиваля его посетили более 35 тыс. человек со всей России. В этом году в нём примут участие 1800 мастеров декоративно-прикладного творчества, вокалистов, в том числе из Сербии, ансамблей и реконструкторов из Курской, Липецкой, Тамбовской, Нижегородской, Ростовской, Московской, Луганской, Тульской, Воронежской и Белгородской областей.

В этом году фестиваль значительно омолодился, его делает молодёжь для молодёжи, они интересуются малой родиной, собирают по крупицам этнографический материал и демонстрируют своим ровесникам и детям. Каждый год число гостей становится больше, на этот раз тоже будет рекорд, потому что «Маланья» посвящена фестивалю молодёжи в Сочи. Оксана Глушенко заместитель директора Центра молодёжных инициатив

За время фестиваля будет исполнено более 200 творческих номеров, реконструкций, народных обрядов. Вокальный коллектив «Родники» покажет обряд «Троичный» – спуск венков на воду, массовые троичные игры. Военно-исторический клуб «Белгородская засечная черта» организует постановочные бои и демонстрацию реплик и макетов вооружений. Большой «Город мастеров» научит гостей ковать розы и подсвечники, лепить игрушки из глины, плавить стекло.

Традиционно спортивные площадки будут расположены на берегу реки, планируем богатырские и молодецкие забавы. Каждый гость сможет попробовать себя не просто в спортивном состязании, а в традиционных русских народных забавах. В лучном тире также будут задействованы все гости фестиваля. Александр Попов заместитель начальника отдела творческих проектов и программ

Новинкой юбилейного фестиваля станет «Мисс Маланья». Участницам предложат представить себя и рассказать о своей малой родине, сплести венок из подручных средств, показать творческий номер, сразиться в интеллектуальном конкурсе на знание народной культуры, фольклора, обычаев и традиций.

Большая выставка «Этномода» соберёт коллекции костюмов из ситцевой ткани, выполненные в русском народном стиле с элементами лоскутной аппликации, коллекцию летних женских уборов села Тростенец.

Самый популярный фольклорный этнографический молодёжный фестиваль начнёт работу с 11 часов и продлится до самого вечера.

Название фестиваля – «Маланья» подчёркивает симбиоз двух культур – русской и украинской. Организаторы выбрали именно это женское имя, так как оно подчёркивает самобытность традиционной народной культуры Белгородской области. Белгородское имя Маланья в России известно как Мелания, а на Украине – Маланка.