171 ребёнок госпитализирован с гриппом и ОРВИ в Белгородской области с начала 2017 года

13:02

Болеют в регионе в основном те, кто не делал прививку осенью прошлого года.

Об этом на пресс-конференции по эпидемиологической ситуации в области сегодня, 13 января, рассказала заместитель руководителя управления Роспотребнадзора Елена Оглезнева.

Специалисты прогнозировали распространение монотипажа гриппа А (Н3N2), поэтому обезопасили население вакциной. Ежегодно вакцины от гриппа актуализируются. Их состав меняется в соответствии с превалирующей циркуляцией вируса гриппа. За ней следят около 110 лабораторий мира.

Как и в предыдущие годы, в 2016 году состав сезонной вакцины был изменён. Он содержал три штамма: А (Н1N109) – свиной грипп, А (Н3N2) – гонконгский грипп и штамм вируса гриппа В.

Сегодня циркулирующие вирусы гриппа полностью соответствуют вакцине. У нас это монотипаж А (Н3N2). Он как раз входит в состав вакцины 2016 года. Елена Оглезнева

заместитель руководителя регионального управления Роспотребнадзора

Эта вакцина безопасна для всех, в том числе для беременных и детей. Единственное противопоказание – это непереносимость яичного белка, так как вакцина выращивается на нём.

По словам Елены Оглезневой, Белгород является опорной базой гриппа в области, поэтому в городских школах введён карантин. Рост заболеваемости в городе наблюдается у взрослого населения старше 15 лет. По мнению спикера, ограничительные мероприятия в школах позволили минимизировать заболеваемость детей.

В связи с ростом заболеваемости ОРВИ и гриппом в Белгороде также введён ежедневный мониторинг. Обычно же он проводится еженедельно.

В регионе с начала года были госпитализированы в инфекционные стационары 6 % заболевших – 371 человек, из них 171 ребёнок. Причём лишь четверо больных были привиты.

Заболеваемость ОРВИ и гриппом за первую неделю года (с 2 по 8 января) была отмечена специалистами ниже эпидемического порога на 33 %. Показатель составил 39,6 на 10 тыс. населения. Темп прироста по сравнению с последней неделей декабря 2016 года снизился на 15 %. Но Елена Оглезнева отметила первую неделю 2017 года непоказательной, так как не все заболевшие обратились сразу. Многие приходили к врачам на пятый или шестой день болезни.

В Белгороде показатель заболеваемости составил 74,4 на 10 тыс. населения. Этот уровень превышает эпидемический порог недели на 30,9 %. Темп прироста по сравнению с предыдущей неделей составил 23,6 %.

По сравнению с январём прошлого года, монотипаж гриппа изменился. Превалировали тогда вирусы гриппа А(Н1N109). Сегодняшний грипп – другой. Болезнь протекает не в таких тяжёлых формах. В прошлом году их было больше, больше было и госпитализированных. Интенсивность эпидпроцесса в прошлом году в это же время была значительно выше, то есть число заболевших было больше.

В прошлом году были летальные случаи не только в России, но и в Белгородской области. На сегодняшний день в регионе они не зарегистрированы, в России от гриппа умерло с начала 2017 года пять человек, в том числе двое – из Санкт-Петербурга.

«Население переболело и выработался популяционный иммунитет, то есть невосприимчивость к этому вирусу», – объясняет снижение заболеваемости прошлогодним монотипажем гриппа А(Н1N109) Елена Оглезнева.