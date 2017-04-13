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17 человек погибли из-за неблагоприятных дорожных условий в январе-марте в Белгородской области

17:01
13 Апреля 2017
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Сотрудники Госавтоинспекции в первом квартале 2017 года больше 200 раз штрафовали ответственных за качество дорог.

В течение этого времени было зарегистрировано 170 ДТП, при совершении которых сопутствующей причиной были неблагоприятные условия на дороге. В авариях погибли 17 и травмированы 227 человек.

Как отмечают представители ГИБДД, среди дорожных недостатков, способствующих авариям, можно назвать отсутствие горизонтальной разметки, узкую проезжую часть, препятствия, отсутствие дорожных знаков и освещения.

Сотрудники дорнадзора составили 197 протоколов в отношении должностных и 9 – в отношении юридических лиц, которые отвечают за дорожную деятельность, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции. 

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