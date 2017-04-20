15-летняя пассажирка «девяносто девятой» пострадала в аварии в Прохоровском районе Белгородской области

13:40

Всего 19 апреля в регионе произошло пять дорожных аварий, в них травмированы пять человек.

В Шебекинском районе в восемь часов утра на трассе Белгород – Шебекино – Волоконовка 24-летний водитель «двенадцатой» не учёл погодные условия, машину вынесло на «встречку», после чего произошло столкновение с автомобилем Kia Soul, которым управлял 34-летний водитель. Пострадал водитель отечественного авто. Его отправили в шебекинскую больницу.

В Ивнянском районе около восьми часов утра на трассе «Крым» – Орловка – Ольховатка 53-летний водитель ПАЗика выехал на правую обочину и съехал в кювет. 41-летнюю пассажирку транспортного средства с травмами положили в ивнянскую больницу.

В Шебекинском районе в начале одиннадцатого утра на трассе Белгород – Шебекино – Волоконовка 45-летняя женщина за рулём Suzuki Grand Vitara не выбрала правильный скоростной режим, автомобиль занесло, он оказался на «встречке» и столкнулся с грузовиком MAN с цистерной под управлением 45-летнего мужчины. Автоледи с травмами попала в шебекинскую больницу.

В Прохоровском районе в половине девятого вечера на трассе Яковлево – Прохоровка 22-летний водитель «девяносто девятой» выехал на левую обочину и врезался в столб. Пострадала в ДТП 15-летняя пассажирка автомобиля. Её отправили в прохоровскую больницу.

В Старооскольском городском округе на проспекте Угарова 28-летний водитель «семёрки» съехал с дороги и врезался в дерево. Водитель пострадал, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции.

Фото группы пропаганды областного управления ГИБДД

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