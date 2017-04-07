15-летняя девочка пропала в Белгородском районе

10:35

Родители ничего не знают о её местонахождении с 5 апреля.

В Белгородском районе ведётся розыск Лозовой Инны Сергеевны, 05.05.2001 года рождения. Девочка выглядит на свой возраст, её рост 165 см. В качестве примет полиция называет среднее телосложение, русые волосы и серые глаза.

Подросток была одета в спортивную плащевую куртку оранжевого цвета с вставками чёрного цвета, спортивные брюки чёрного цвета и чёрные кроссовки с белой подошвой, рассказали в пресс-службе УМВД России по Белгородской области.

Любую информацию о разыскиваемой просят сообщать по телефонам: 8 (4722) 51-46-16, 51-77-16 или 02.