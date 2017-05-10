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152 ребёнка пострадали от укусов клещей в Белгородской области

12:28
10 Мая 2017
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Количество жертв насекомых отслеживается специалистами с начала апреля.

Всего за это время жертвами паразитов стали 325 белгородцев. Цифра была актуальна на 3 мая.

При этом в лаборатории были исследованы 66 снятых с людей клещей. 18 % из них оказались заражены боррелиозом.

Прививки против клещевого энцефалита были сделаны 17 белгородцам, которые запланировали поездки в эндемичные регионы.

В течение 2017 года специалисты планируют подвергнуть акарицидным обработкам более 903 га земли. Из них 480 га находятся в летних оздоровительных учреждениях, сообщает пресс-служба областного управления Роспотребнадзора.


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