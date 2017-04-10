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150 лип высажено в белгородском «Лесу Победы»

17:17
10 Апреля 2017
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Саженцы появились рядом с физкультурно-оздоровительным комплексом на улице Королёва в селе Стрелецкое Белгородского района.

Липы 8 апреля высаживали представители «Зелёной России», региональной Общественной палаты области, органов местного самоуправления и жители Стрелецкого – всего более 50 человек. Саженцы предоставило управление лесами Белгородской области.

В рамках Всероссийского спецпроекта экологического общественного движения «Зелёная Россия» планируется посадить дерево в память о каждом не вернувшемся с Великой Отечественной войны. Белгородский «Лес Победы» будет насчитывать 184 тыс. деревьев. В настоящее время в регионе высажено уже около 80 тыс. деревьев, в стране – более 10 млн.

По словам председателя реготделения «Зелёной России», члена Общественной палаты области Евгения Адеянова, посадочные работы будут продолжаться и весной, и осенью. Каждая площадка проходит индивидуальное согласование: где сажать деревья, в каком количестве и каких пород. Деревья активисты стараются делать именными и привлекать к уходу за ними родственников погибших ветеранов.

Новых геоглифов высаживать не планируется, упор будет сделан на уходе за существующими: «70 лет Победы» (Корочанский район), «100 лет Белгородской области» (Новооскольский район) и «75-лет Прохоровского танкового сражения» (Прохоровский район), рассказали в пресс-службе Общественной палаты Белгородской области.

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