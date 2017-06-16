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1,5 тонны украинского сала уничтожили в Белгородской области

17:02
16 Июня 2017
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Автомобиль УАЗ, в котором находилось 34 мешка мясной продукции, был обнаружен в Краснояружском районе.

Машину в непосредственной близости от государственной границы с Украиной обнаружили сотрудники регионального управления Россельхознадзора при проведении совместных оперативных мероприятий с Пограничным управлением ФСБ России по Белгородской и Воронежской областям.

Чуть позже был задержан и хозяин автомобиля. Он рассказал, что сало привёз из Украины. Никаких ветеринарных сопроводительных документов, подтверждающих происхождение продукции и её безопасность, он предоставить не смог.

Сало, представляющее потенциальную опасность из-за сложившейся на Украине эпизоотической ситуации по африканской чуме свиней, было уничтожено, сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по Белгородской области.


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