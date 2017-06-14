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1,5 тонны сала и 650 литров вина пытался незаконно ввезти из Украины житель Белгородской области

12:58
14 Июня 2017
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В автомобиле УАЗ-452, зарегистрированном в 31-м регионе, также находились другие продукты питания, порошок серого цвета и жидкое вещество зелёного цвета неизвестного происхождения.

Фургон под управлением 22-летнего уроженца Грайворона Белгородской области остановили пограничники в непосредственной близости от государственной границы в районе населённого пункта Поповка Краснояружского района 12 июня.

В настоящее время товары народного потребления переданы компетентным органам, сообщает пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Белгородской и Воронежской областям.

В отношении задержанного возбуждено административное дело по ч. 1 ст. 18.2 КоАП РФ «Нарушение пограничного режима в пограничной зоне» и ст. 18.7 КоАП РФ «Неповиновение законному распоряжению или требованию военнослужащего в связи с исполнением им обязанностей по охране Государственной границы Российской Федерации».

Фото пресс-службы ПУ ФСБ России по Белгородской и Воронежской областям


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