14-й Центр молодёжных инициатив в Белгородской области открылся в посёлке Прохоровка

18:02

На его территории организован Молодёжный консультационный центр, который будет оказывать профессиональную помощь молодым людям и девушкам по волнующим вопросам.

Помимо этого в ЦМИ разместятся районные отделения волонтёрского корпуса и Российского союза молодёжи, сообщает пресс-служба управления молодёжной политики Белгородской области.

Расположен Центр молодёжных инициатив в Прохоровке по адресу: ул. Советская, 69. После торжественного перерезания ленты гостям мероприятия представили основные направления деятельности ЦМИ и организовали экскурсию по залам. Для молодёжи были подготовлены мастер-класс по КВН, средневековый бал, концерт современной музыки и площадки с популярными молодёжными играми «Мафия» и «Крокодил».