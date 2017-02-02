В области:

14-й Центр молодёжных инициатив в Белгородской области открылся в посёлке Прохоровка

18:02
02 Февраля 2017
109
0

На его территории организован Молодёжный консультационный центр, который будет оказывать профессиональную помощь молодым людям и девушкам по волнующим вопросам.

Помимо этого в ЦМИ разместятся районные отделения волонтёрского корпуса и Российского союза молодёжи, сообщает пресс-служба управления молодёжной политики Белгородской области.

Расположен Центр молодёжных инициатив в Прохоровке по адресу: ул. Советская, 69. После торжественного перерезания ленты гостям мероприятия представили основные направления деятельности ЦМИ и организовали экскурсию по залам. Для молодёжи были подготовлены мастер-класс по КВН, средневековый бал, концерт современной музыки и площадки с популярными молодёжными играми «Мафия» и «Крокодил».

Возврат к ленте новостей
Чтобы оставить комментарий вам нужно авторизоваться

По теме:


Найдена опечатка в статье

 



Популярное:

12673
Сильные морозы ждут жителей Белгородской области на выходных
8977
105 тысяч рублей отсудила жительница Белгорода за бракованный смартфон
8695
Одежда в одном из магазинов Белгорода может вызвать серьёзные заболевания
7162
Пропавшего в Белгороде мужчину ищут на реке и стройке
7155
Фура перегородила дорогу машине скорой помощи во дворе в Белгороде
Бел.Ру Онлайн
Rambler's Top100 Service Яндекс цитирования Яндекс.Метрика